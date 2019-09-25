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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Adana'daki terör saldırısında yaralanan 16 kişi taburcu edildi
25.09.2019 - 16:38 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." dedi.
Etiketler : adana,bambalı saldırı,yaralı,taburcu,
652602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652602.aspx
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