Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıkalamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.
Irak’ın kuzeyinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
25.09.2019 - 17:38 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Etiketler : Irak,
652612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652612.aspx
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