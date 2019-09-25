Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York’ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
25.09.2019 - 22:02 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York’ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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