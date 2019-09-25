Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı. Liderler program kapsamında birlikte fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı
25.09.2019 - 22:19 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Emine Erdoğan,Trump,
652631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652631.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER