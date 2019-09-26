Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Botu durduran ekipler, 28 Suriye, 7 Filistin ve 6 Somali uyruklu göçmeni yakaladı. Dikili ilçesi Bademli ve Madra Çayı açıklarında durdurulan 3 ayrı hareketli botta da 173 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu göçmen bulundu.

Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında durdurulan hareketli botta ise 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 282 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.