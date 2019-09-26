Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk'u kabul etti
26.09.2019 - 02:28 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk'u kabul etti.
Etiketler : erdoğan,erdoğan sudan,
652644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652644.aspx
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