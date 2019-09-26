Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Sudan Başbakanı Hamduk ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.