Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulundaki konuşması Twitter’da #OurVoiceErdogan (Bizim sesimiz Erdoğan) hashtagi ile Trend Topic (TT) oldu. Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan mesajlarla dünya sıralamasında birinci sıraya oturan Erdoğan’a teşekkür mesajları yağdı. Bazı twitter kullanıcıları “Mükemmel konuşma ve mükemmel ifade tarzı. Türk halkı böyle bir lider olduğu için şanslı” paylaşımları yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a BM konuşmasında Keşmir meselesini gündeme getirerek bu anlaşmazlığa çözüm önerdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM’deki konuşmasıyla Keşmir halkının gönlünü fethettiğini belirtti.

Erdoğan’ın “Güney Asya’nın istikrarı ve refahı Keşmir meselesinden ayrı tutulamaz” sözlerine atıfta bulunan Fai “Sayın Erdoğan’ın konuşması, konuya ilişkin en makul, pratik ve uygulanabilir açıklamadır” dedi. Fai, Erdoğan’ın, “Keşmir meselesinin adalet ve çatışma yerine eşitlik temelinde diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği” yönündeki görüşlerine kimsenin karşı çıkmayacağının altını çizdi.

Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Erdoğan’ın BM’de dünyaya karşı Filistin’i savunduğu ve İsrail’in işgalini dile getirdiği için şükranlarını iletti. Haniye, Erdoğan’ın hitabının İslam ümmetinin yüreğindeki ızdırabı dile getirdiğini belirterek “Mağdur Müslümanlar adına konuştunuz. Filistin’in adil davasını savundunuz” ifadelerini kullandı. Haniye sözlerini, Filistin halkının yanında duran ve yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek bitirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın BM konuşmasına ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanı’nın BM’de ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. Dünyaya yeniden haykırdı. ‘Dünya beşten büyüktür’ diye” değerlendirmesinde bulundu.