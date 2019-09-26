Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de kurulan sandıklara ilişkin hazırlanan birinci iddianamede, 31 Mart mahallî seçimlerinde Kadıköy’de kurulan bir sandıkta seçmen olarak kayıtlı olan bir kişinin vefat etmesine rağmen seçmen listesinde adının karşılığına imza atılıp oy kullanıldığı anlatıldı. Seçim evrakı içeriği ve toplanan delillere göre beş şüphelinin sandıkta kimlik kontrolüne ilişkin görevi ihmal ederek kayıtlı olmayan bir kişinin oy kullanmasına sebep oldukları belirtildi.

İkinci iddianamede, Kadıköy’de dört ayrı sandıkta geçersiz kabul edilen 16 adet oy pusulasının kaybolduğu, bir sandıkta da AK Parti’nin 55 oyunun Demokrat Parti’ye yazıldığı, buna ilişkin sandık sonuç tutanağının da gerçeğe aykırı tanzim edildiği belirtildi. Bu iddianame ile sandık başkan ve üyelerinden oluşan 19 kişi hakkında dava açıldı.

Üçüncü iddianame de Ataşehir ilçesinde dört sandıkta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin olarak düzenlendi. Bu ilçede dört ayrı sandıkta 34 adet geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirtilen iddianamede, bu sandıklarda görevli başkan ve üyelerden oluşan 17 kişi hakkında dava açıldı.

Savcılık, üç iddianamede toplamda 41 şüphelinin ‘görevi ihmal’ suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianameler gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.