Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklamada gizli kapaklı IMF toplantısını “Bizimle de görüşüyorlar, sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar. Yeni bir olay değil bu” sözleriyle normalleştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi.

VARANK: İZAH EDİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı neredeyse zil takıp oynamadıkları kalan ana ve yavru muhalefet, hükûmetimizi ‘IMF ile anlaşma yapacaklar’ diye itham edip duruyordu. Biz defaatle ‘Türkiye’de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını’ ifade ettik. Şimdi görüyoruz ki, bize iftira atan muhalefetin kendisi IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. Kamuoyuna açık bir şekilde görüşmek varken, gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Milletimize görüşmelerin içeriğini anlatmaları gerek” dedi.

AKÇAY: BU GİZLİ GÖRÜŞME

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da ne konuşulduğu açıklanmadığı sürece görüşmenin gizli bir toplantı olarak değerlendirileceğini belirtti. Akçay, şunları söyledi: Kılıçdaroğlu gizli kapaklı bir görüşme olmadığını söylüyor ama ne görüştüler? IMF yetkilileri ne dedi? Ne sordu? Gizli dediğimiz durum budur. Açık görüşmede kamuoyuna tüm konuşulanlar anlatılır. Otelde görüşmüşler. Ne yaptınız? Toplantı salonu muydu yoksa oda mıydı? Bunların mahiyetini açıklamaları gerekir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na görüşmeyle ilgili bilgi vermeleri gerekiyor. Önceden ilan edilememiş bir görüşme. CHP ve İP yetkilileri kamuoyuna açıklama gereği sürece gizli bir görüşmedir. ‘Gerek görmedik’ diyorlar. Niye gerek görmüyorsun?