Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin çevre konusunda yaptığı projelerle birçok ülkeden ileri konumda olduğunu söyledi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılmak için geldiği New York'ta AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

BM İklim Zirvesi bağlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak birçok konuşma, konferans ve ikili görüşme yaptıklarını dile getiren Kurum, zirve sebebiyle BM-Habitat ile 9 ana başlık altında iklimle ilgili gruplar oluşturulduğunu kaydetti.

Kurum, bu grupta Türkiye'nin Kenya ile altyapı, ulaşım ve şehirler temasında eş öncü ülke görevini üstlendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Grup içerisinde buna ilişkin binaların sıfır karbonlu olması yönünde, ulaşım noktasında emisyonun en aza indirileceği bir proje çerçevesinde, bu noktada da yerel yönetimlerimizin iklim fonlarının finansmana erişimi noktasında çalışmalar yaptık. Projemiz kısaca 2030'a kadar yeni yapılacak binaların sıfır karbonlu binalar olması. 2050'ye kadar ise mevcut binaların bir şekilde dönüşümü. Ulaşım noktasında emisyonu azaltacak elektrikli otobüslerin, hızlı trenlerin, iki tekerlekli üç tekerlekli ulaşım araçlarının, bu noktada şehirlerde daha sık kullanılması noktasında çalışmamız oldu."

"Zirveye damgamızı vurduk"



Kurum, BM Genel Kurulunun Türkiye özelinde de son derece verimli geçtiğine vurgu yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan'ın, bakanlarımızın yapmış olduğu toplantılar, konuşmalar, ikili görüşmeler, BM zirvesine damga vurdu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde sıfır atık projesiyle ilgili diğer ülke liderlerinin eşlerine yönelik bir panel düzenlendiğini kaydeden Kurum, Türkiye'nin çevreyi korumak için birçok projeyi hayata geçirdiğini dile getirdi.

Kurum, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması kapsamında hala ek-1 listesinde tutulduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Onlar bize iklim fonu verseler de vermeseler de biz çevreyi doğayı korumak adına çalışmalarımızı yürüteceğiz' ifadelerine atıfta bulundu.

Yeşil iklim fonu kapsamında 2014-2019 arasında tüm dünyada 2,4 milyar dolarlık proje gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kurum, oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptıkları millet bahçeleri projesinin tek başına maliyetinin bu kadar olduğunun altını çizdi.

"Birçok ülkeden ilerdeyiz"



Kurum, Türkiye'nin sıfır atık projesinin yanı sıra plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, depozito uygulamasına geçilmesi, düzenli depolama, atık su arıtma tesisleri ve korunan alanlarının artırılması gibi birçok çevre projesine imza attığına dikkat çekerek bu projeleri hayat geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Gelecek nesillerimize gerçekten yaşanılabilir bir dünya bırakmak için, ki gerçekten başka bir dünyamız yok, başka bir Nuh'un gemisi de yok, bu çerçevede çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye olarak çevre konusunda birçok ülkeden ileri konumdayız. Bu konudaki projelerimize de yenilerini ekliyoruz. Bu anlamda anlattığımız projeler, tüm dünyanın dikkatini ülkemize çekti ve yine yapacağımız projelerle de biz zaten dünyayı en az kirleten ülke olarak daha da az kirletecek bir pozisyona erişeceğiz."