Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul son dakika depremi! İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.

Deprem Bursa'da da hissedildi Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor

İstanbul deprem sonrası ilk görüntüler geldi! İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre depremin büyüklüğü 5.9... Merkez üssünün Marmara Ereğlisi açıkları olduğu belirtiliyor. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünün ise Silivri açıkları olduğunu belirtti.

BİR ARTÇI DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, 13.59'da 6,0 olarak meydana gelen depremin ardından, saat 14.08'de merkezi Marmara Denizi olan 3.1'lik bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.14,34'de Silivri'de 4 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi.

OKULLAR VE HASTANELER TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Henüz ulaşan bir can ve mal kaybı bilgisi yok" dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da kendilerine ulaşan bir can veya mal kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."