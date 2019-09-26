İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.
Depremde caminin minaresi yıkıldı
26.09.2019 - 14:55 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,avcılar,minare yıkıldı,istanbul depremi,
652760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652760.aspx
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