İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.