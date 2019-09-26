Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor.
İstanbul'da bir okulda deprem paniği güvenlik kamerasında
26.09.2019 - 15:12 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde dışarı çıkıyor.
Kaynak: İHA
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652765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652765.aspx
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