Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastanenin bahçesine çadır kuruldu. Ayrıca hastanenin yanına tedbir amaçlı ambulans helikopter indi.
Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine deprem sonrası çadır kuruldu
26.09.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.
Kaynak: İHA
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