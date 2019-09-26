Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da genelinde saat 13.59 sıralarında şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD'dan gelen bilgilere göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6 olarak güncelledi.İstanbul Valiliği deprem sebebiyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.Depremin ardından biri 4.4 büyüklüğünde olmak üzere pek çok artçı sarsıntı meydana geldi.

İstanbul'da yaşanan büyük paniğin ardından İstanbul acil toplanma alanlarını araştırmaya başladı.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ACİL TOPLANMA ALANINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN ÖĞRENİN