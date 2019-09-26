Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

Erdoğan, deprem sonrası ilk açıklamayı yapıyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Ülkemize dönüş yolunda tam da hava sahasına girdiğimizde İstanbul ve çevresini etkileyen bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 5.8. Şu an itibarıyla 28 artçı kaydedildi. Artçıların devamı da mümkün. Tabii Cumhurbaşkanı Yardımcımın başkanlığından afet yönetim merkezi faaliyete geçti. Bu çalışmaları ilgili mercileri yanlarına almak suretiyle çalışmalara devam edecekler.

Bu zamanlarda çok açıklama yapan olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Bir kadın tweet atmış köprüleri kullanmayın halatları kopmuş diyor. Bunu fırsata çevirmek isteyenler de var. Böyle bir şey yok.

8 yaralı var. Bazı binalarda hasar var, bunlar da takip ediliyor. Küçük hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık.

AFAD'ın on binlerce toplanma alanı var. AFAD'ın sitesinden de yayınlanmaktadır." dedi.