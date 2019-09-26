FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, darbe talimatının bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği vurgulandı.