AFAD’ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur” denildi.
AFAD’dan sosyal medya uyarısı
26.09.2019 - 22:19 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depreme ilişkin sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesini istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : AFAD,sosyal medya,uyarı,
652824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652824.aspx
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