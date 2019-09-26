Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD’ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur” denildi.