Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak belirlendi.
Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler
27.09.2019 - 03:24 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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652842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652842.aspx
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