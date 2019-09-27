Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Adalet Bakanlığı’na bağlı Elektronik İzleme Merkezi’nin bazı suçluları 7/24 takip ettiği e-Kelepçe uygulamasında yerli sistemler geliştiriliyor. Bakanlık tarafından yeni dönemde alımı yapılacak e-kelepçelerin yerli üretim olmasına öncelik verilecek. Bakanlık bu yıl, 2 bin 610 ev hapsi, 310 anlık takip, 60 mağdur ve 20 alkol izleme ünitesinin alımını gerçekleştirecek. Böylelikle Elektronik İzleme Merkezi tarafından takibi yapılan yaklaşık 3 bin yükümlü yerli e-Kelepçe’yle izlenecek. Üniteler, mahkeme kararlarıyla kullanılırken, izlemesi yapılan yükümlünün yasak bölgeyi ihlâl etmesi durumunda anında mahkemeye bildiriyor.

440 FETÖ MENSUBU İZLENİYOR

Elektronik İzleme Merkezi’nde son rakamlara göre, toplamda 2 bin 628 kişi izleniyor. Ev hapsi ünitesinde takip edilen yükümlülerin sayısı 2 bin 248. Anlık takip ünitesinde 346 kişi, alkol ünitesinde 4 ve mağdur ünitesinde de 30 kişi kontrol ediliyor. Elektronik İzleme Merkezinde ayrıca, 440 FETÖ mensubu da izleniyor.

ÜNİTELER NE İŞE YARIYOR?

Ev hapsi ünitesinde, mahkemelerin konutu terk etmeme şartıyla salıverdiği sanıklar izleniyor. Ev ünitesi iki parçadan oluşuyor. Bu iki parça radyo frekansı üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. Alkol ünitesi sisteminde kesin bir doğrulamayla uzaktan alkol seviyesinin test edilmesini sağlıyor. Alkol bağımlısı suçlular alkol ölçer cihazlarıyla izleniyor. Anlık takip ünitesinde ise genelde yaşadığı kenti terk etmeme şartlı, adli kontrolle salıverilenler için kullanılıyor. Kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölge, izleme merkezi tarafından harita üzerinden işaretlenerek sisteme kaydediliyor. Mağdur izleme ünitesi de, mağdurda 1 ve failde 2 olmak üzere 3 parçadan oluşuyor. Bu sistem fail ve mağdurun konumlarının harita üzerinden sürekli takibine imkân sağlayarak birbirlerine yaklaşmalarını engelliyor.