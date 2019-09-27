Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 24’üncü gününde 47’ye yükseldi. Batman’dan gelen anne Zehra Çak, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat Çak için oturma eylemine katıldı. Beş sene evvel 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için HDP önünde acılı bekleyişini sürdüren Fatma Bingöl ise yüreği evlat hasretiyle yanan anneleri HDP il binası önüne çağırdı. Anne Bingöl “İstanbul’da oturuyorum, 2014’te benim oğlum kaçırıldı. Onu burada bekliyorum, ölünceye kadar da bekleyeceğim. Başımızı koyduk bu yola, asla vaz geçmeyeceğiz. Evlatlarımızı götüren insanlara bırakmayacağız. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Bizi yalnız bırakmasınlar bizim gibi nice analar var. Hepsi çıkıp gelsinler, artık kimseden korkmasınlar. Biz kimsenin kapısında dilenmeye ve ekmek istemeye gelmedik, biz ciğerimizi istemeye geldik. Onlara da çıkıp gelsinler ve yanımızda olsunlar” diye konuştu.

AŞİRETLERDEN DESTEK

Oturma eylemi yapan annelere, Muş’tan Bidri ve Elmani ailesinin temsilcileri ile Tunceli’den gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri de destek ziyaretinde bulundu. Elmani ailesinin temsilcisi Cezmi Asyalı, annelerin sesi olmak için geldiklerini belirterek “Devletini seven bütün insanların bu annelere destek vermesi lazım. İnşallah bu ses bütün Türkiye’ye yayılır. Çocukları kandırılarak dağa götürülen bütün annelerin, evlatları için buraya gelmesini istiyorum” dedi.

TÜM TÜRKİYE SES VERMELİ

Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Kar da annelerin çığlığı ve haykırışının farkında olduklarını dile getirdi. Acılı annelere her kesimden destek verilmesi gerektiğine işaret eden Kar “Tüm Türkiye’nin buna ses vermesi ve destek olması lazım. Sporcusundan sanatçısına, akademisyenine kadar herkes ses vermeli. Biz burada ne kadar büyük tepki verirsek bu problem en kısa zamanda çözülür” diye konuştu.