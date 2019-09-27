Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu iddialara karşı “İtibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var” açıklamasında bulundu. ABD’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulundan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu asılsız ithamları sert bir dille eleştirdi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi: Sosyal medyada bir kadın bir Tweet atmış; ‘Köprüleri kullanmayın, halatları koptu’... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bunlar kimseyi yanıltmasın. Toplanma alanlarıyla ilgili konuşanlar da var. İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı vardır. Bunun da sürekli güncellenmesi söz konusudur. Bugün toplanma alanıdır ama yarın il ve ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir. Onun yerine başka yerde toplanma alanını AFAD ilan edebilir. Bu değişkendir. İHA