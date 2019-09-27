Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul’daki depremi “ilginç” olarak nitelendirdi. Barış, şunları söyledi: Silivri’de 4,7 olan bölgenin yakınlarında bir deprem. Kuzey Anadolu fay zonu bu davranışı 120 yılda bir görülmüş bir şey değil. Yani 4,7 olacak arkasından 5,8 olacak. 4,7 bunun öncüsü gibi davranıyor. Bu zamana kadar yapılmış araştırmalarda böyle bir olay yok. Bugüne kadar yaşanan depremlerin tamamı Kuzey Anadolu fay zonu öncü deprem etkinliği göstermeden meydana geliyordu. O yüzden bu deprem de bizim için çok ilginç bir deprem.

İTÜ: DURUM KRİTİK

Marmara Fayı üzerine uzun yıllardır uluslararası araştırmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş, 5,8’lik depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

Marmara Fayı üzerinde depremsellik yönünden suskun olan bir ucu Silivri açıklarında ve diğer ucu da Avcılar’ın güneyi olan Kumburgaz fay segmentidir. Marmara Denizi’nde yaşanması beklenen depremin üzerinde olacağı düşünülen Kumburgaz fayının, çok uzun bir süredir kırılmadığı, kilitli olduğu görülmektedir. Son meydana gelen 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir.

Sebep doğalgaz mı?

İstanbul Silivri açıklarında bir hafta içinde iki büyük depremin oluşması beraberinde “öncü mü artçı mı” tartışmalarını getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı açıklamada bölgedeki sarsıntının doğalgaz ile ilgisinin olabileceğine işaret etti. Görür “Silivri açıklarıyla Büyükçekmece Gölü arasında bizim Orta Marmara çukurluğu diye tarif ettiğimiz alanda deprem bekliyorduk. Orta Marmara çukurluğunun hemen batısında, Marmara Ereğli ile Tekirdağ arasında zaman zaman küçük depremler olur. Bunların oluşum kaynağını araştırdık. Bu depremlerin hareketine sebep olan fay hattındaki yırtılma değil. Aksine o bölgede çok fazla açığa çıkan doğal gaz var. Hidrokarbon gazı bu. Kuzey Anadolu Fayı, Orta Marmara Çukurluğu ile Tekirdağ arasında Trakya havzasının doğalgaz rezervlerini parçalamış. Dolayısıyla buradan önemli gaz çıkışları oluyor. Bu depremlere bu gaz çıkışı sebep olmuş olabilir. Bunu tespit etmek için deniz altı gözlem istasyonu kurulmalı” diye konuştu.