İstanbul Silivri açıklarında dün öğle saatlerinde yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler gün boyunca ve gece saatlerinde de devam etti. En küçüğü 1.6, en büyüğü de 4.2 olmak üzere gece boyunca 107 artçı deprem daha yaşandı.
İstanbul’da 107 artçı deprem daha yaşandı
27.09.2019 - 09:10 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca devam eden toplam 107 artçı deprem yaşandı.
Kaynak: İHA
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