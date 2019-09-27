Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından Periyodik ve ardışık arama sistemiyle   haberleştikleri ve  FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen tamamı daha ihraç edilen 33 değişik rütbede asker şüpheli hakkında 27.09.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. 20 ili kapsayan Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğünce  devam etmektedir. Şu ana kadar 17 şüpheli yakalanmıştır.