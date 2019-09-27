Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmada, İncirlik Üssü'nde pist ve bina inşaat bakım-onarım bölümünde çalışan mühendis Abdulcabbar G.'nin (35) telefonunda terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'un kurulu olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine polis, İncirlik Üssü'ne giderek zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete getirilen ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.