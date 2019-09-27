İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." denildi.
Tatil edilen okulların listesi şöyle;
Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu
Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL