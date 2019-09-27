Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." denildi.



Tatil edilen okulların listesi şöyle;

Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu

Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL