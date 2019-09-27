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Bakan Gül'den FETÖ açıklaması
27.09.2019 - 10:45 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir."
Kaynak: AA
Etiketler : bakan gül,fetö,açıklama,
652900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652900.aspx
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