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Sedat Hasan Karacaoğlu'na FETÖ'den hapis
27.09.2019 - 13:15 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Moldova'dan Türkiye'ye teslim edilen Sedat Hasan Karacaoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Sedat Hasan Karacaoğlu,FETÖ,hapis,
652943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652943.aspx
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