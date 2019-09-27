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Türk F-16'ları Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevlerini icra etti
27.09.2019 - 13:27 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB."Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi."
Etiketler : Türk F-16,Fırat,doğu,icra etti,
652944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652944.aspx
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