MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
27.09.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
Etiketler : MSB,
652993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/652993.aspx
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