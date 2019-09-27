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MHP toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
27.09.2019 - 18:05 | Son Güncelleme: 27.09.2019 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül’de gerçekleştirileceği evvelce duyurulan toplantımız, 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul’da yaşanan yer sarsıntılarının devam etmesi dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Etiketler : Mhp,Semih Yalçın,
653012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653012.aspx
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