Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerin acılı bekleyişi sürüyor. Anneler çocuklarına kavuşma ümidiyle 25 gündür HDP önünden ayrılmazken terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı direnci kırmak için her türlü alçaklığı sergiliyor. HDP’lilerin dağa kaçırılan çocuklarını geri isteyen ailelere yönelik sözlü taciz ve tehditlerine dün bir yenisi daha eklendi. Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, il binasına giren HDP’lilerin “Sabrımız taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak” tehdidi üzerine anneler il binasına girmek istedi. HDP’lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan bir anne, 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. HDP’lilere tepki gösteren anneler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

BİZ EVLADIMIZI İSTİYORUZ

Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, korkmadıklarını, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Evlatları için her türlü mücadeleyi vereceklerini bildiren Biçer, sadece evlatlarını istediklerini anlattı. Biçer, şunları kaydetti: Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK’yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz.

Baba Rauf Biçer de çocukları için oturma eyleminde bulunduklarını belirterek “Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Madem, partilerini savunuyor, PKK’yı destekliyorlarsa gitsinler kendi evlatlarını göndersinler. Benim evladım gelsin, kendi vatanına, toprağına hizmet etsin” diye

BUNLAR ÇOCUK HIRSIZI

Oturma eylemine oğlu Özkan Aydın için katılan baba Süleyman Aydın da şunları söyledi: Bizi tehdit ediyorlar. Bize saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, pencerelerden laf atıyorlar, tükürüyorlar. Çocuklarımızı zorla tutuyorlar. On beş yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Bunlar çocuk hırsızları. Götürüp, çocuklarımıza Amerika’nın uşaklığını yaptırıyorlar. On beş yaşındaki çocuğu anne ve babasından ayırdılar, dağa götürdüler. Ondan sonra ‘Kürtler için savaşıyorum’ diyorlar. Bunlar yalan söylüyor.

MEZUNİYETİNE İKİ AY KALA KAÇIRILDI

Diyarbakır annelerinin HDP önündeki binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İstanbul’dan gelen İmmihan Nilifırka da katıldı. Yirmi iki yaşındaki oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelen anne Nilifırka, evladının Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyken dört sene önce kaçırıldığını söyledi. Oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını, onu çok özlediğini belirten Nilifırka “21 Mart’ta evde yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Sonra haber alamadık. İki ay kalmıştı mezun olmasına. Hiç haber yok” dedi.