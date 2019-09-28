Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “Bütün ülkeleri Suriye ile ilgili çabalarımızı desteklemeye çağırıyorum” diyerek çağrı yapmıştı.

Erdoğan “Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun desteğiyle burada iki milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır” demişti.

Erdoğan’ın, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.

Plana göre Suriye’de yabancı fonlarla yeni yerleşim alanları oluşturulacak.

Maliyeti 23,5 milyar avroyu bulacak bu alanlarda 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor.

Güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrekarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek.



Her köyde bin konutla birlikte iki cami, iki okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak.

Planda 30 bin kişinin yaşayabileceği 10 ilçe merkezi inşa edilmesi de var. Her bir ilçede 100 metrekarelik 6 bin konut yapılacak. Toplamda 11 cami, 9 okul, iki kapalı spor salonu, beş gençlik merkezi kurulacak.

Sekiz ilçede 10 yataklı, iki ilçede 200 yataklı hastane olacak. Ayrıca ilçelerde sanayi sitesi kurulması da planlanıyor.