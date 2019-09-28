Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar’ı komutanlığa gelişinde Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan karşıladı. Tören mangasını selamlayan Akar, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı binasına geçerek ziyaret defterini imzaladı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Özel Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Erbakan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.