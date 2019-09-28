Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin muhtemel operasyonunu değerlendiren ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den çirkin bir çıkış geldi. Jeffrey, şunları söyledi: Türklerle siyasi yönleri de olan askerî bir anlaşmamız var. Mültecilerin dönüşü dâhil daha fazla konuyu konuşmaya hazırız. Bu askerî anlaşmayı mümkün olduğunca dürüstçe ve hızlı bir şekilde uyguluyoruz. Herkes diğer tarafın daha hızlı hareket etmesini, daha iyi olmasını istiyor. Bu diplomatik ilişkilerde alışılmadık bir durum değil, ama yine de genel olarak memnunuz. Türklerin endişelerini dinliyoruz. Onlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz ve Türkiye’ye her düzeyde tek taraflı bir operasyonun hiç kimsenin güvenliğinde bir iyileşme sağlamayacağını açıkça belirttik.

Güvenli bölgenin hangi alanları kapsayacağı sorulan Jeffrey, şunları söyledi: Detaylar üzerinde çalışılıyor ama birçok askerî prensip konusunda anlaşmaya varıldı. Güvenli bölgenin belirli derinliklerinden bahsedemem çünkü şimdilik bölgeden bölgeye kuzeydoğuda sadece üçte birini görüştük. Bunu üç bölüm hâlinde yapıyoruz ve şimdi sadece üçte birini yaptık.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEPKİ

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Güvenli Bölge için şu ana kadar gelinen noktadan Türkiye’nin tatmin olmadığını belirterek, 20 mil sözünü Trump’ın telaffuz ettiğini belirtti. Jeffrey’in “derinlikle ilgili” söylediklerinin de doğru olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Sadece kendi ajandalarını gündemde tutmaya çalışıyorlar” dedi.