Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

1999 depreminden bu yana gündemde olmasına rağmen 20 senelik süreçte kentsel dönüşümde istenilen mesafenin alınamamasının sebeplerini konunun muhataplarına sorduk. Muhtemel bir büyük depremin kapıda olduğunu her fırsatta dile getiren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Bilmemiz gerekiyor ki bu ülke deprem kuşağında. Üzerimize düşen görev tedbir almak ve yer altındaki hareketliliğe uygun şekilde davranmak” dedi.

Tabiatla kavga edilemeyeceğinin altını çizen Özhaseki “Bakanlığım döneminde deprem konusunda dikkat çekmeye çalıştım. Yaptığım açıklamalar sonrasında kendi kendime ‘ acaba insanları korkutuyor muyum’ dediğim de oldu. Deprem konusunda herkese önemli görevler düşüyor. 1999 depremi sonrasında epeyce değişim yapıldı. Kentsel dönüşümle ilgili birtakım kurallar ortaya konuldu. Yapılan şehircilik şuralarında kurallar getirmeye çalıştık. Bizzat İstanbul’a giderek ilçe belediye başkanlarımızı defalarca toplayıp uyarmaya da çalıştık. Kimi arkadaşlarımız bunu doğru anladılar, hareket ettiler ama üzülerek söylüyorum kimi arkadaşlarımız benim anlattıklarım karşısında çok lakayıt bir tavır takınarak ‘Sen konuş da git’ gibi bir hava içinde oldular.

Özhaseki, iki yıl önce gazetemize yaptığı ziyarette ülke nüfusunun yüzde 71’inin riskli bölgelerde yaşadığına dikkat çekerek, şunları kaydetmişti: Kentsel dönüşüm başladığında öyle aksaklıklar, yanlışlıklar, kötü beklentiler ortaya çıktı ki... Vatandaş, ‘Devlet geldi bir evimi aldı iki tane versin’ diye düşündü. Belediye, ‘Planlama yapayım, vatandaşın gönlünü edeyim ama ben de bir şey alayım’ diye hesap yaptı. Müteahhit daha çok kazanmanın derdine düştü. Bu kadar açgözlülük ve hırs arasında makul bir şey çıkmıyor.