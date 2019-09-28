Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da hazır bulunduğu toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Bir gün önce yapılan AFAD toplantısında yerini alan İmamoğlu’nun toplantıda bulunmaması tartışma konusu oldu. CHP’liler, İmamoğlu’nun davet edilmediği yönünde sosyal medya üzerinden yaygara kopardı. CHP’li Haluk Koç “Bu ne kin, bu ne garez, ne küstahlık, ne sorumsuzluk” diye tweet attı. CHP’li Gürsel Tekin “İstanbul’da her iki kişiden birinin oyunu alan İmamoğlu’nu toplantıya çağıramadılar. İkiyüzlülük” ifadesini kullandı. Cumhuriyet gazetesinin başı çektiği candaş medya “İmamoğlu olmadan İstanbul’daki depremi konuştular” diye yazdı. Ancak toplantıya İmamoğlu’nun mazeret bildirip katılmadığı, yerine genel sekreter yardımcısını görevlendirdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir. Kanal kanal dolaşıp bu vardır, yoktur demek kadar anlayışsız bir şey olamaz” diye tepki gösterdi. İstanbul Valiliği de İmamoğlu’nun davet edilmediği iddialarını yalanladı. AFAD toplantısına katılmayan İmamoğlu akşam saatlerinde CHP lider Kılıçdaroğlu ile birlikte AKOM'da basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, sadece CHP’li değil tüm belediye başkanlarının İstanbul’un deprem riskini azaltmak için çalışacaklarını söyledi.

Toplanma alanı sıkıntısı yok

CHP’liler, İstanbul’daki toplanma alanlarının yetersiz olduğu iddiasında bulundu. Cevap Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Oktay “Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz. Bir sorun yoktur” dedi.