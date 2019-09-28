Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre veŞehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Valiliği, vatandaşların yüreğini ağzına getiren 5,8 büyüklüğündeki depremin bilançosunu açıkladı.Kurum, toplam 611 bina hakkında hasar ihbarı yapıldığını bildirdi. Valiliğin açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

¥ Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde “ön tespit” incelemelerine başlanmıştır.

¥ Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki iki hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

¥ Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir.

¥ Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

¥ Belirtilen okullar haricindeki 7.046 okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

¥ Bu binalar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

¥ Sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

¥ AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.