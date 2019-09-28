Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan teröristler ifadelerinde PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

Terör örgütü PKK, terör faaliyetlerini devam ettirmek için önemli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Örgüt, insan kaynağına ulaşma, gençleri kırsala götürme ve ikna etmede çeşitli yöntemler kullanıyor. Gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasında ise HDP'nin rolü dikkati çekiyor.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri de bunu destekliyor. 8 Ağustos'ta güvenlik güçlerine teslim olan 23 yaşındaki B.B.T kod adlı terörist S.C, ifadesinde, 2015 yılında PKK'ya katıldığını söyledi.

Terörist S.C, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Seçim çalışmalarına katılmak için 2015'te İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP ilçe merkezine gittim. Burada ekim 2015'te 45 gün 'PKK ideolojisi' ve 'kadın tarihi', akabinde gönderildiğim Diyarbakır HDP İl Başkanlığında 15 gün 'PKK tarihi' ve 'YJA-Star' üzerine ideolojik eğitim aldım. Nusaybin sınırından Suriye'ye geçerek örgüte katıldım."

"HDP'nin Van bürosuna giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım"



29 Mayıs'ta teslim olan 19 yaşındaki K.Z kod adlı terörist B.C de ifadesinde, 2015 yılında 15 yaşındayken halasının örgüt üyesi olmasından etkilenerek örgüte katılmaya karar verdiğini belirtti.

Terörist B.C, "HDP'nin Van bürosuna giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım. HDP bürosundan 2 örgüt mensubuyla gittiğimiz Van merkezde bulunan bir evde yeni katılan 4 örgüt mensubuyla kaldık. Akabinde 2 örgüt kuryesi vasıtasıyla Hakkari Faraşin-Kato Marinos üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtim." ifadelerini kullandı.

"Her aileden sadece bir kişiyi kabul ediyoruz"



14 Şubat'ta teslim olan 19 yaşındaki C.F.B kod adlı terörist Ç.K, ifadesinde kardeşinin 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığını bildirdi.

2015'te ailesiyle Mersin'deki Tırmıl Miting Alanı'nda düzenlenen nevruz kutlamalarına katıldığını ifade eden Ç.K, miting alanına gelen biri kadın 2 kişinin kendisine "Kardeşin seni görmek istiyor, geri geleceksin, her aileden sadece bir kişiyi kabul ediyoruz." dediğini aktardı.

Bu teröristlerin kendisine uçak bileti alınacağını söylediğini belirten Ç.K, şunları söyledi:

"31 Mart'ta Adana'dan uçağa binerek Van'a gittim. Bana verilen cep numarasını aradım. Yanıma nevruz alanındaki kişi geldi. Bu kişi beni bulunduğum yerin yakınındaki Van HDP basın irtibat bürosuna götürdü. Gece yarısı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden sınırını geçerek Irak'ın kuzeyinde bir yere gittik. Böylece 15 yaşında kandırılarak PKK'ya katılmış oldum."

Diyarbakır HDP İl Binası'ndaki yetkililer beni Suriye'ye gönderdi"



2014 yılında 23 yaşındayken PKK'ya katılan Ş.S kod adlı S.E, ifadesinde Diyarbakır HDP İl Başkanlığı yetkililerine Ayn el-Arap'a gitmek istediğini söylediğini kaydetti.

HDP'li yetkililer tarafından Suriye'ye gönderileceği söylenerek nüfus cüzdanının alındığını dile getiren S.E, "Nüfus cüzdanımın bölgeden döndüğüm zaman tekrar bana teslim edileceği söylendi. Aynı gün HDP il binasından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir eve götürüldüm. Önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine buradan da Suriye Ayn el-Arap'a götürülerek örgüte katıldım." ifadesini kullandı.