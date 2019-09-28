İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.
İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı
28.09.2019 - 16:08 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,314 artçı deprem,istanbul depremi,
653142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653142.aspx
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