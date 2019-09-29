Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocuklar için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 26’ıncı günde 48 oldu. 2015 yılında birliğine teslim olmaya giderken Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep’ten gelen anne Cennet Kabaklı, evladından haber alamadığını, ona kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi. Çocukları kaçırılan bütün annelerin yavrularına kavuşması için oturma eylemine katıldığını ifade eden Kabaklı, şöyle konuştu:

“Oğlumun gelmesini istiyorum. Artık bıraksınlar. Artık dayanamıyoruz. Bütün annelerin yavrularını bırakmalarını istiyoruz. Oğlum ve herkesin evlatları gelinceye kadar buradayız. Haberlerde seyrettim anneleri. Yeter artık ben de gideyim dedim. Oğlum 2 yaşındayken babası vefat etti. Zorluklar ve çilelerle büyüttüm. HDP’liler isterse oğlumu getirtir. Oğlumu evlendirme hayalim vardı. Şimdi evlenmişti. Bir yuvası ve torunlarım olmuştu.”