Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konuşmacı olarak yer aldığı konferansta terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’ye yakınlığıyla bilinen Amerikalı Amy Austin Holmes’ın katılması tepki çekti. Konuşmasında YPG/PYD’nin sözcülüğüne soyunan Holmes, ‘barış gücü’ olarak nitelediği terör örgütünü aklamaya çalıştı. Holmes, “PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. Yüzde 60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar, Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor” dedi. Terör sevici Amy Austin Holmes, uluslararası alanda terör örgütü PYD’nin çalışmalarına destek veriyor. Amerika’da ve Avrupa’da PYD lehine lobi çalışmalarında aktif rol alan Holmes’in Twitter hesabında teröristlerle çekilen onlarca fotoğrafı bulunuyor.