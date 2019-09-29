Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK, terör faaliyetlerini devam ettirmek için önemli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Örgüt, insan kaynağına ulaşma, gençleri kırsala götürme ve ikna etmede çeşitli yöntemler kullanıyor. Gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasında ise HDP’nin rolü dikkati çekiyor. Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri de bunu destekliyor. 8 Ağustos’ta güvenlik güçlerine teslim olan 23 yaşındaki B.B.T kod adlı terörist S.C, ifadesinde, 2015 yılında PKK’ya katıldığını söyledi. Terörist S.C, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Seçim çalışmalarına katılmak için 2015’te İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki HDP ilçe merkezine gittim. Burada Ekim 2015’te 45 gün ‘PKK ideolojisi’ ve ‘kadın tarihi’, akabinde gönderildiğim Diyarbakır HDP İl Başkanlığında 15 gün ‘PKK tarihi’ ve ‘YJA-Star’ üzerine ideolojik eğitim aldım. Nusaybin sınırından Suriye’ye geçerek örgüte katıldım.” 29 Mayıs’ta teslim olan 19 yaşındaki K.Z kod adlı terörist B.C de ifadesinde, 2015 yılında 15 yaşındayken halasının örgüt üyesi olmasından etkilenerek örgüte katılmaya karar verdiğini belirtti. Terörist B.C, “HDP’nin Van bürosuna giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım. HDP bürosundan 2 örgüt mensubuyla gittiğimiz Van merkezde bulunan bir evde yeni katılan 4 örgüt mensubuyla kaldık. Akabinde 2 örgüt kuryesi vasıtasıyla Hakkari Faraşin-Kato Marinos üzerinden Irak’ın kuzeyine geçtim” ifadelerini kullandı.