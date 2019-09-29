Son dakika deprem... Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi. Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı.
Son dakika deprem... Marmara'da korkutan deprem | Son depremler
29.09.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem... Yalova merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 2.9 ve 3.6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Sarsıntı ilde herhangi bir can ve mal kaybına yol açmazken, panik de yaşanmadı.
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