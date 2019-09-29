Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir" denildi.
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
29.09.2019 - 13:01 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde Jandarma Özel Harekat ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : siirt,kırsal,terörist,
653283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653283.aspx
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