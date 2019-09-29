Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı
29.09.2019 - 14:43 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : tunceli,hdp,
653296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653296.aspx
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