Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Türkiye savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan 10 ülkeden biri"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

"Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkartmakta kararlıyız"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafenin istiklal ve istikbale daha güvenli bakılmasını sağladığını belirten Erdoğan, "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız." diye konuştu.

"Uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar."