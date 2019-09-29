Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan B.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Urla Adliyesine sevk edilen B.Ş, Şakran Cezaevine konuldu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İş makinesi ve vinç tedarikçiliği yapan Osman Ş'nin (43) cesedi, 27 Eylül'de Altıntaş Mahallesi'ndeki evinin önünde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. B.Ş, Urla Emniyet Müdürlüğüne teslim olarak babası Osman Ş'yi öldürdüğünü itiraf etmişti.

'ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU, KAPIYI AÇTIĞINDA TABANCAYI ATEŞLEDİM'

B.Ş'nin, ifadesinde babasının annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, buna üzüldüğünü ve babası eve gelip kapıyı açtığında hiçbir şey demeden tabancayı ateşlediğini, suç aletini yakınlardaki tarlaya attığını söylediği öğrenilmiş, aramada olayda kullanılan silah bulunmuştu.

Osman Ş'nin cenazesi Kuşçular Mahallesi'ndeki kabristana defnedilmiş, cenaze törenine eşi G.Ş. ve kızı katılmamıştı.