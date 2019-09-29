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MSB: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
29.09.2019 - 18:46 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: 28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü.
Etiketler : MSB,insansız hava aracı,
653326 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653326.aspx
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